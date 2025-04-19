Российскую посыпку для выпечки запретили продавать в Беларуси

Продукт изготовлен во Владимире (Россия), и в нем в 2,6 раза превышено содержание синтетического красителя тартразина (Е102).
Кроме того, запретил Госстандарт и реализацию шоколадок, которые производят в Ярославской области. В продукте, который назван горьким шоколадом с морской солью, массовая доля какао-масла меньше положенного. Должно быть не менее 33%, а на деле — около 31,5%.
Что не позволяет идентифицировать продукт как горький шоколад, вводит потребителя в заблуждение относительно вида пищевой продукции, которой изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства горького шоколада.
Также в продукте слишком много эквивалентов какао-масла: вместо допустимых 5% их более 8%.
Кроме того, в реестр добавлен конфитюр из абрикоса без сахара, который произведен в Испании. В нем обнаружили превышение диоксида серы (Е220). Такое содержание противопоказано потребителям с определенными заболеваниями.