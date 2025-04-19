В Сибири дорожные службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

«По данным Западно-Сибирского УГМС, осадки в виде снега и дождей, переходящих в мокрый снег, а также температурные колебания вокруг нулевой отметки будут наблюдаться в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях 19 и 20 апреля. Такая погода способствует возникновению гололёдных явлений, поэтому дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме», — говорится в сообщении.