В Сибири дорожные службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

КЕМЕРОВО, 19 апр — РИА Новости. Дорожные службы в Сибири переведены на усиленный режим работы из-за снегопада в Новосибирской и Кемеровской областях, сообщает Сибуправтодор.
«По данным Западно-Сибирского УГМС, осадки в виде снега и дождей, переходящих в мокрый снег, а также температурные колебания вокруг нулевой отметки будут наблюдаться в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях 19 и 20 апреля. Такая погода способствует возникновению гололёдных явлений, поэтому дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в субботу в условиях обильных снегопадов и метели на федеральных трассах Новосибирской области работает 20 единиц снегоуборочной техники, в Кемеровской — 15.
«В Омской области в прогнозе на 20 апреля также сложные для автомобилистов метеоусловия: дождь, снег, мокрый снег, местами замерзающий дождь, порывы ветра до 16−21 м/с, во второй половине дня — резкое повышение температуры воздуха», — сообщает Сибуправтодор.
Начавшийся в пятницу в Сибири снегопад продолжается. В Кемерово в данный момент идет снег и метель. Температура воздуха минус 4 градуса.