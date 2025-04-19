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В Ростове спортсмены пробегут более сорока километров в конце апреля

Забег «Ростовское кольцо» пройдет в Донской столице 27 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону состоится традиционный забег «Ростовское кольцо», который станет главным спортивным событием весны. Эстафета назначена на 27 апреля.

Как рассказали в администрации города, это мероприятие пройдет в 46-ой раз.

Ежегодно забег привлекает тысячи людей, объединяя жителей города вокруг спорта, здоровья и позитивных эмоций.

Принять участие в мероприятии смогут все желающие старше 10 лет, независимо от уровня физической подготовки. Маршрут протяженностью более 40 километров разделен на удобные отрезки с остановками, что делает его доступным для каждого.

В администрации города призвали ростовчан присоединится к этому яркому спортивному событию.

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