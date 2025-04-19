НГУ и СибГУТИ получили предостережения от Рособрнадзора

В апреле 2025 года Рособрнадзор направил предостережения двум учебным заведениям из Новосибирска — НГУ и СибГУТИ. Об этом КП-Новосибирск узнал из портала «Единый реестр проверок».
Согласно сведениям из Единого реестра проверок, университеты не предоставили информацию о дипломах выпускников среднего профессионального образования, которые завершили обучение в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года. Предостережения были вынесены 9 апреля.
В Рособрнадзоре отметили, что вузы обязаны направлять эти данные в федеральный реестр своевременно. Учебные заведения должны устранить выявленные нарушения в ближайшее время, чтобы избежать дальнейших санкций.