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НГУ и СибГУТИ получили предостережения от Рособрнадзора

Новосибирские вузы не передали данные о дипломах выпускников в федеральный реестр.

Источник: Комсомольская правда

В апреле 2025 года Рособрнадзор направил предостережения двум учебным заведениям из Новосибирска — НГУ и СибГУТИ. Об этом КП-Новосибирск узнал из портала «Единый реестр проверок».

Согласно сведениям из Единого реестра проверок, университеты не предоставили информацию о дипломах выпускников среднего профессионального образования, которые завершили обучение в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года. Предостережения были вынесены 9 апреля.

В Рособрнадзоре отметили, что вузы обязаны направлять эти данные в федеральный реестр своевременно. Учебные заведения должны устранить выявленные нарушения в ближайшее время, чтобы избежать дальнейших санкций.