В Омске могут закрыть остановку «СибАДИ»

«Мы обсуждали этот вопрос: и в части переноса остановочного пункта, и в части отказа от остановки вообще, но пока решение не принято. Вернёмся к теме после окончания учебного года. За это время департамент транспорта подготовит всю раскладку по трафику, времени проезда по проспекту Мира, влиянию дополнительных факторов на движение транспорта по полосам», — отметил он в интервью «Вечернему Омску».