В Омске могут закрыть остановку «СибАДИ»

В Омске рассматривается возможность переноса остановки общественного транспорта «СибАДИ» на время капитального ремонта моста у «Телецентра».
Это предложение связано с попытками снизить транспортные заторы, которые возникают на подъезде к мосту из-за отъезжающих автобусов и троллейбусов. Департамент транспорта города считает, что изменение расположения остановки поможет улучшить движение возле неё. Также рассматривается возможность полной ликвидации остановки на время ремонта.
Мэр Омска Сергей Шелест заметил, что перемещение остановки может привести к увеличению расстояния между остановками «Медакадемия» и «Телецентр» до 840 метров, в то время как по нормативу максимальное расстояние не должно превышать 600 метров.
«Мы обсуждали этот вопрос: и в части переноса остановочного пункта, и в части отказа от остановки вообще, но пока решение не принято. Вернёмся к теме после окончания учебного года. За это время департамент транспорта подготовит всю раскладку по трафику, времени проезда по проспекту Мира, влиянию дополнительных факторов на движение транспорта по полосам», — отметил он в интервью «Вечернему Омску».
Предложение о переносе остановки поддерживают некоторые омичи. Так, читатель телеграм-канала «Аварийный Омск» сетовал на трудности, с которыми общественный транспорт сталкивается при подъезде к остановке. Зачастую, отмечает он, водители легковых автомобилей не пропускают автобусы и троллейбусы. Другие омичи отмечают, что после переноса станет ещё труднее добираться из центра на Левобережье с пересадкой у СибАДИ: поток общественного транспорта, который едет в сторону «G-Drive Арены» через мост им. 60-летия ВЛКСМ, крайне невелик.