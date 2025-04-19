Милиция возьмет под особый контроль места служб на Пасху

В текущем году православные и католики отмечают главный праздник в один день — 20 апреля. Во всех храмах пройдут торжественные службы, освятят пасхальную еду.
Места проведения богослужений сотрудники милиции возьмут под особый контроль. При скоплении большого количества граждан запланирована организация пропускного режима с использованием технических средств.
В министерству уточнили, что с учетом увеличения числа пассажиров будет усилена работа на объектах транспорта.
По данным правоохранителей, приоритетными для милиции станут вопросы личной, имущественной и дорожной безопасности. Сотрудники МВД ориентированы на оказание помощи людям и предупреждение нарушений.
В МВД напомнили, что гражданам нужно проявлять бдительность и сообщать ближайшим нарядам о подозрительных лицах либо оставленных без присмотра вещах. Также следует соблюдать общественный порядок и с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности.