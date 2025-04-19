Милиция возьмет под особый контроль места служб на Пасху

В МВД напомнили, что гражданам нужно проявлять бдительность и сообщать ближайшим нарядам о подозрительных лицах либо оставленных без присмотра вещах. Также следует соблюдать общественный порядок и с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности.