Карусели «Пожарная команда» и «Биоробот» появятся в минских парках.

В ближайшее время минские парки откроют сезон и порадуют новыми каруселями, пишет агентство «Минск-Новости».
Главный инженер «Минскзеленстроя» Руслан Косевич рассказал, что в 2025 году запланировано установить восемь новых моделей. Несколько начнут работу с открытием сезона аттракционов.
Так, в парке им. Горького это «Вальс» и «Драконы». В парке им. Челюскинцев — «Лебеди» и «Микс», но он начнет работать не раньше третьего квартала.
— В парке имени М. Горького также появится «Пожарная команда». В центре композиции будет находиться имитация горящего здания, вокруг которого курсирует поезд спасателей. Аттракцион предусматривает наличие брандспойтов, из которых маленькие гости будут «тушить» очаг загорания, — рассказал Косевич.
Еще до конца года могут запустить цепочки свободного полета: подъем довольно плавный, но на высоту больше 20 м — и там уже «кружение» вокруг основной оси.
Ожидается и установка «Биоробота». Он поднимает кабинки / сиденья на высоту примерно шесть метров и вращает их, в том числе вокруг своей оси.
Сообщается, что при хорошей погоде парки им. Челюскинцев, Уго Чавеса и 900-летия Минска примут гостей 27 апреля. Парк им. Горького планирует открыть сезон в начале мая.
Руслан Косевич сказал, что цены билетов составят в среднем 2,5 рубля.
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