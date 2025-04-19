Жительницу Красноярска будут судить за избиение прохожей с собакой

Жительницу Красноярска отдали под суд за избиение незнакомой прохожей с собакой. 19 апреля в МВД по Красноярскому краю сообщили, что завершено расследование уголовного дела.
Все произошло еще в апреле 2024 года. Сорокалетняя женщина стояла со своей собакой возле «зебры» на улице 78 Добровольческой бригады, собираясь переходить дорогу. Подошедшая незнакомка выплеснула на нее беспричинную агрессию: сначала ударила питомца, а потом набросилась на хозяйку. При этом она требовала убрать животное, заявляя, что пешеходный переход — для людей.
Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Нападавшую удалось отыскать по горячим следам. В этом помогли уличные камеры видеонаблюдения, в объектив которых попало и происшествие, и передвижения неадекватной женщины.
Ей оказалось 34 года. Выяснилось, что раньше она уже попадала в поле зрения правоохранительных органов и была судима за нанесение побоев.
На нее завели уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Обвиняемая дожидается суда. Ей грозит до трех месяцев ареста.