Жительницу Красноярска будут судить за избиение прохожей с собакой

Все произошло еще в апреле 2024 года. Сорокалетняя женщина стояла со своей собакой возле «зебры» на улице 78 Добровольческой бригады, собираясь переходить дорогу. Подошедшая незнакомка выплеснула на нее беспричинную агрессию: сначала ударила питомца, а потом набросилась на хозяйку. При этом она требовала убрать животное, заявляя, что пешеходный переход — для людей.