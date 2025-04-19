С двумя бойцами СВО простятся в Нукутском районе

Скорбные вести пришли в Нукутский район. Там простятся с двумя земляками. Герои отважно защищали Родину в зоне спецоперации.
Иванову Александру было 48 лет. Он родился в селе Хадахан, учился и вырос в селе Закулей. Окончив школу, проходил срочную службу в армии. После вернулся домой, работал, женился, стал отцом 4 детей. Последние годы жил с семьей в деревне Татхал-Онгой.
В марте 2025 года Александр заключил контракт с Министерством обороны России и отправился на военную службу «за ленточку». Гвардии сержант погиб в апреле 2025 года.
Жизнь Егорова Бориса оборвалась в 58 лет при выполнении боевой задачи 27 февраля 2025 года. Он родом из деревни Татхал-Онгой. Окончив Новонукутскую школу, отправился проходить срочную службу в армии, служил в Монголии в танковых войсках. После службы Борис вернулся домой и трудился в совхозе «Унгинский» трактористом. Жил и работал в родной деревне. Обзавелся семьей, растил сына и дочь.
В январе 2025 года Борис Сергеевич принял мужественное решение — заключить контракт с Минобороны России и отправиться на военную службу в зону СВО.