С двумя бойцами СВО простятся в Нукутском районе

Жизнь Егорова Бориса оборвалась в 58 лет при выполнении боевой задачи 27 февраля 2025 года. Он родом из деревни Татхал-Онгой. Окончив Новонукутскую школу, отправился проходить срочную службу в армии, служил в Монголии в танковых войсках. После службы Борис вернулся домой и трудился в совхозе «Унгинский» трактористом. Жил и работал в родной деревне. Обзавелся семьей, растил сына и дочь.