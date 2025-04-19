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Хабаровский священник рассказал, что обязательно нужно сделать в Пасху

Светлое Христово Воскресение в этом году православные отметят 20 апреля.

Источник: РИА "Новости"

О том, как правильно подготовиться к Пасхе и что можно и нужно сделать в этот день, рассказал священник, клирик храма Святителя Николая Чудотворца Олег Минаев.

«Нужно обязательно прийти в храм, желательно на ночную службу, так как Христос воскрес ночью. Если нет такой возможности, то можно прийти рано утром. Также есть традиция в этот день приходить на кладбище. Хотя вспоминать об усопших принято через 9 дней после Пасхи, так как ничто не должно отвлекать от радости воскресения Христова. И не нужно сильно налегать на стол. Бывает, постимся-постимся, а потом налегаем на стол непостный и переходим к чревоугодию. Нужно немного себя сдерживать», — рассказал Олег Минаев.