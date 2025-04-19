В Казахстане запустили SIM KIDS

Вместе с тем он отметил, что выработаны предложения в Комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицидов и обеспечению их прав и благополучия на 2023−2025 годы по ограждению несовершеннолетних от опасного влияния деструктивного контента в интернете. В настоящее время документ находятся на рассмотрении в правительстве.