В Казахстане запустили SIM KIDS

С помощью этой карты родители смогут видеть, какие приложения использует ребёнок, ограничивать доступ к опасным сайтам, а также дозваниваться, даже если устройство переведено в беззвучный режим. Проект вызвал большой интерес среди родителей. После завершения тестирования детская сим-карта станет доступна для всех. Работа по созданию безопасной среды для детей должна идти на опережение.
Вместе с тем он отметил, что выработаны предложения в Комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицидов и обеспечению их прав и благополучия на 2023−2025 годы по ограждению несовершеннолетних от опасного влияния деструктивного контента в интернете. В настоящее время документ находятся на рассмотрении в правительстве.
Напомним, ранее министерство цифрового развития предлагало внедрить детские SIM-карты для повышения цифровой безопасности детей и разработать специальный тарифный план мобильной связи.
Международный опыт показывает, что детские SIM-карты активно поддерживаются операторами связи и сопровождаются государственными инициативами в области цифровой безопасности, что позволяет родителям эффективно контролировать использование телефонов детьми. В Казахстане операторы предлагают тарифы с ограниченным доступом к образовательным ресурсам, но не обеспечивают полноценный контроль за безопасным поведением детей в интернете. Предлагаемая министерством инициатива позволит расширить возможности контроля за безопасностью детей в сети и обеспечит более высокий уровень защиты детей в цифровом пространстве.
Кроме того, в стране запустили два пилотных проекта по защите детей от буллинга.