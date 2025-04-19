Разработана система распознавания ливвиковского наречия карельского языка

Как пояснили ТАСС в пресс-службе СПб ФИЦ РАН, собранные учеными данные будут храниться на специальном сервере, что позволит не только улучшить работу искусственного интеллекта, но и задокументировать примеры устной речи. На первом этапе система будет выглядеть как приложение для компьютера, которое распознает звук, поступающий на микрофон, а затем переводит. В будущем систему могут адаптировать для использования на смартфонах, чтобы пользоваться ей могли не только ученые.