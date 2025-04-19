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Три автобуса в Астане временно изменят маршруты

Жителей Астаны и гостей города предупредили о временном изменении схемы движения маршрутов сразу трех столичных автобусов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации «City Transportation Systems», речь идет о временных изменениях маршрутов автобусов № 304, 322 и 35.

Ранее жителей Астаны предупредили о временном изменении сразу семи автобусных маршрутов столицы — № 321, 6,16,37,39,42 и 503.