Опасные соседи: стая бездомных собак оккупировала детскую площадку в Партизанске

В социальных сетях жители Партизанска жалуются на новую угрозу для жизни: на детской площадке между школой № 6 и жилым домом на улице Гоголевская, 1, поселилась стая бездомных собак. Животные ведут себя агрессивно, из-за чего местные ребятишки боятся гулять. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».