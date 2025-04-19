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Опасные соседи: стая бездомных собак оккупировала детскую площадку в Партизанске

В Партизанске бездомные собаки на детской площадке запугали ребят.

Источник: Соцсети

В социальных сетях жители Партизанска жалуются на новую угрозу для жизни: на детской площадке между школой № 6 и жилым домом на улице Гоголевская, 1, поселилась стая бездомных собак. Животные ведут себя агрессивно, из-за чего местные ребятишки боятся гулять. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Вот что сами приморцы рассказывают о происходящем:

«У некоторых собак явные признаки болезни. Они опасны: начинают лаять, если подходишь ближе. Заходить на площадку дети боятся. Кроме того, там проходит единственный путь из школы».

Общественная организация «Народный фронт» уже обратилась в администрацию Партизанского муниципального округа с просьбой принять меры по решению этой проблемы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что на детской площадке во Владивостоке бездомная собака вцепилась зубами в лицо беззащитного ребенка.