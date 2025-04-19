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МАРТ проверил качество и наличие картофеля в 20 овощехранилищах Беларуси

МАРТ проверил качество картофеля в овощехранилищах.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проверили наличие и качество картофеля в овощехранилищах Беларуси.

Кроме того, во время проверки узнали о хранении других овощей «борщевого» набора. В общем, сотрудники МАРТ проверили 20 овощехранилищ страны.

«В целом в обследуемых стабилизационных фондах картофель имеет надлежащее качество, соответствует требованиям" 7176–2017" “Картофель продовольственный” и хранится в объемах, достаточных для выполнения заявок», — говорится в сообщении.

Кстати, на днях МАРТ сказал о ситуации с картофелем в белорусских магазинах.

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