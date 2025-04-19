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В Омске уровень воды в затопленном Осташково стал снижаться

Водомерные посты ежедневно отслеживают ситуацию на затопленной территории.

Источник: Министерство региональной безопасности Омской области

В затопленном микрорайоне Осташково наблюдается снижение уровня воды. Об этом информирует министерство региональной безопасности Омской области. По последним данным, в конце текущей недели уровень воды составил 17 сантиметров.

Водомерные посты ежедневно отслеживают ситуацию на затопленной территории с момента весеннего снеготаяния. В районе СНТ «Сибирский садовод-4» работает насосная станция пожарно-спасательной службы Омской области.

Работы по откачке воды продолжаются. Водоперекачивающую технику в связи с уменьшением уровня воды решено переместить в другое место.

Ранее мы сообщали, что хозяева дачных участков в Осташково смогут не платить земельный налог из-за подтоплений.