В Красноярском крае машинист отдал мошенникам 7,1 млн рублей

В начале апреля житель Большеулуйского района получил сообщение от мошенников, которые писали от лица его руководителя. Они завладели аккаунтом начальника. В письме говорилось, что с мужчиной должны связаться правоохранители, и, действительно, с ним связался ложный силовик, сказавший, что с его счета неизвестные пытаются отправить деньги в запрещенную в РФ организацию.