В Красноярском крае машинист отдал мошенникам 7,1 млн рублей

В Красноярском крае у 47-летнего машиниста мошенники похитили 7,1 млн рублей. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
В начале апреля житель Большеулуйского района получил сообщение от мошенников, которые писали от лица его руководителя. Они завладели аккаунтом начальника. В письме говорилось, что с мужчиной должны связаться правоохранители, и, действительно, с ним связался ложный силовик, сказавший, что с его счета неизвестные пытаются отправить деньги в запрещенную в РФ организацию.
Затем позвонил ложный сотрудник Центробанка, приказавший перевести деньги на «безопасный счет». Он отправил 1,6 млн рублей.
Через пару дней мошенники вновь связались с мужчиной и потребовали оформить кредит для проверки сотрудников банка на причастность к преступлению. Мужчина занял у банка 4,3 млн рублей, отправив деньги аферистам. Затем еще перевел 1,1 млн рублей — мошенники убедили мужчину продать две машины, чтобы «проверить перекупов».
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее сообщалось о том, что мошенники выманили у старшеклассницы 3,4 млн рублей.