В Уфе начали работать 4 паромные переправы. С 19 апреля открыты наиболее востребованные паромные переправы и запущен водный маршрут в Сипайлово.
Как сообщили в службе речных переправ Уфы, с сегодняшнего дня работают переправы «Трамплин», «Сипайлово», «Дудкино» и «ДОК». Также запущен городской маршрут внутреннего водного транспорта «Сипайлово — Зеленый мыс — Сипайлово».
Еще 2 переправы откроют в мае. Переправа «Козарез» будет работать с 1 мая. Грузопассажирская переправа «ДОК», работа которой зависит от уровня воды для установки барж-площадок под заезд на судно — с 16 мая.