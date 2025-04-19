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В Уфе начали работать 4 паромные переправы

С 19 апреля открыты наиболее востребованные паромные переправы и запущен водный маршрут в Сипайлово.

Источник: Город Уфа

В Уфе начали работать 4 паромные переправы. С 19 апреля открыты наиболее востребованные паромные переправы и запущен водный маршрут в Сипайлово.

Как сообщили в службе речных переправ Уфы, с сегодняшнего дня работают переправы «Трамплин», «Сипайлово», «Дудкино» и «ДОК». Также запущен городской маршрут внутреннего водного транспорта «Сипайлово — Зеленый мыс — Сипайлово».

Еще 2 переправы откроют в мае. Переправа «Козарез» будет работать с 1 мая. Грузопассажирская переправа «ДОК», работа которой зависит от уровня воды для установки барж-площадок под заезд на судно — с 16 мая.