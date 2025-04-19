Новосибирский зоопарк планирует установить шлагбаумы

Как рассказали в зоопарке имени Р. А. Шило, автоматизация коснется двух улиц — Жуковского и Стасова. Здесь установят шлагбаумы, которые позволят упорядочить въезд и выезд транспорта, а также сделать парковку более удобной для посетителей.