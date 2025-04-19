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Новосибирский зоопарк планирует установить шлагбаумы

Парковки на улицах Стасова и Жуковского хотят сделать автоматизированными.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирском зоопарке решили усовершенствовать систему парковки — на подъездах к учреждению установят автоматические шлагбаумы. Сейчас идёт проектирование. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило.

Как рассказали в зоопарке имени Р. А. Шило, автоматизация коснется двух улиц — Жуковского и Стасова. Здесь установят шлагбаумы, которые позволят упорядочить въезд и выезд транспорта, а также сделать парковку более удобной для посетителей.

Пока идёт подготовка проекта. После завершения работ специалисты определят стоимость и сроки реализации.