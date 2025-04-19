В какие моменты Пасхи можно загадать желание?

Какие тайны несет в себе освященная соль? Зачем участвовать в крестном ходе? На эти и другие вопросы проекта «В теме. Традиции» отвечает этнокультуролог Иван Крук.
— Я хотел бы приоткрыть некоторые тайны встречи Пасхи, всенощной. Есть два момента, о которых следует знать. Если у вас что-то не ладится в семье, есть какие-то проблемы физического или экономического плана, обязательно примите участие в крестном ходу. Пройдите со всеми в это священное время и просите Небеса о том, чтобы ситуация принципиально изменилась, стала для вас наиболее комфортной или идеальной. Это путь к Творцу с просьбами изменить ситуацию.
Еще один момент, который открывает возможность загадать желание, если говорить по-сегодняшнему, поразмышлять о том, каким образом можно изменить свое внутреннее состояние и состояние семьи. Конечно, к нему следует подготовиться, что называется, сто раз проговорить, подумать и так далее. Как только завершается крестный ход, священник приближается к порогу церкви, начинают звонить колокола. Первые 12 ударов — самое сакральное и необычное время за весь календарный год. Колокол большой, он не дребезжит, а бьет размашисто. И вот за эту минуту нужно проговорить Небу все ваши пожелания. Наше поведение местами странное: такое ощущение, что нам каждый день бьют под дых, а у нас пресс слабенький и мы потихоньку голову опускаем, опускаем, скручиваемся. А тут надо наоборот — развернуться, открыться и попросить.
Однажды с дочкой пришли. Смотрю, а у нее листочек небольшой — все записано, чтобы не сбиться и ни о чем не забыть. Это умиляет, конечно. Понимаете, это все сакральное и священное, мы должны учить своих детей использовать эти моменты во благо. Мне бы очень хотелось, чтобы современные радиоканалы где-то в новостях не просто для галочки говорили: «Православные завтра будут отмечать Пасху», а рассказывали об этих необычных вещах. Приоткрывайте эту тайну, рассказывайте, несите людям добро!
Еще одним предсказанием, каким будет этот новый духовный год, было следующее. Красная горка — слышали такое словосочетание? Бабушки за десять дней до Пасхи брали какую-нибудь чашу, насыпали туда зерно, рожь или пшеницу (обычно первое), обильно поливали, так, чтобы не загнивало, но была влага, и ставили на печку в теплое место. Буквально до 10 сантиметров прорастало это зерно. Это символ начала движения жизни. И туда горкой клали красные пасхальные яйца. Есть такой день через неделю после Пасхи — Красная горка.
На Пасху пироги из творога пекли. Я помню, дома был праздник, когда мы с мамой клинковый сыр делали. Смотрел, как под огромным камнем-прессом выдавливалась сыворотка, а потом ходил и думал: «Ну, быстрее бы этот праздник и сыр оказался на столе». Это, конечно, сказка. Эти полендвицы, кумпяки, которые висели на солнце и сохли. Предчувствие самого необычного праздника.
Нужно еще сказать о пасхальной соли. Обязательно освящайте ее. Когда почистите яйцо, обмакните его в соль или посыпьте ею немножко, чтобы быть полным энергии.
Тут есть еще один удивительный момент. В течение жизни люди сохраняли ногти и волосы, которые остригали. Помните легенду про бусла, который ходит и собирает ногти, и пока не соберет все — не вернет себе человеческого обличья? Так и тут. Дома была специальная чаша, в которую мы собирали скорлупу освященных красных яиц. Когда начинаем копать грядки, мама, потом я, а сейчас уже внуки обязательно рассыпаем по земле эту дробленую скорлупу, чтобы был хороший урожай.
Видите, освященное яйцо было самым главным оберегом от всякой напасти.
В завершение хочу сказать, что эта пора самая ответственная, динамичная и важная в перспективе выстраивания нашего мироздания. Надо сделать все, чтобы распахнуть сердце для Солнца, которое мы встречаем. Чтобы потом, на протяжении года, одаривать этой энергией свое окружение, начиная с ближайших домочадцев.