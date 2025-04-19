В какие моменты Пасхи можно загадать желание?

Еще один момент, который открывает возможность загадать желание, если говорить по-сегодняшнему, поразмышлять о том, каким образом можно изменить свое внутреннее состояние и состояние семьи. Конечно, к нему следует подготовиться, что называется, сто раз проговорить, подумать и так далее. Как только завершается крестный ход, священник приближается к порогу церкви, начинают звонить колокола. Первые 12 ударов — самое сакральное и необычное время за весь календарный год. Колокол большой, он не дребезжит, а бьет размашисто. И вот за эту минуту нужно проговорить Небу все ваши пожелания. Наше поведение местами странное: такое ощущение, что нам каждый день бьют под дых, а у нас пресс слабенький и мы потихоньку голову опускаем, опускаем, скручиваемся. А тут надо наоборот — развернуться, открыться и попросить.