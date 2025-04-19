В Башкирии младенческая смертность снизилась на 25,9 процента

В России младенческая смертность за два месяца текущего года умерли 742 ребенка до года, это на 14,3 процента меньше, чем за такой же период года, когда умерло 866 младенцев. Самая высокая младенческая смертность зафиксирована в Мордовии, где число умерших детей до года выросло в шесть раз.