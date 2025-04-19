В России младенческая смертность за два месяца текущего года умерли 742 ребенка до года, это на 14,3 процента меньше, чем за такой же период года, когда умерло 866 младенцев. Самая высокая младенческая смертность зафиксирована в Мордовии, где число умерших детей до года выросло в шесть раз.
В Башкирии младенческая смертность снизилась на 25,9 процента
В январе-феврале этого года в Башкирии умерли 20 детей в возрасте до года, сообщает UfaTime. Это на 25,9 процента меньше, чем в первые два месяца прошлого года, когда зарегистрировали 27 смертей младенцев.