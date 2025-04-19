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Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Воскрешение Иисуса Христа разрушило преграду между людьми и Богом, избавив их от власти зла, говорится в пасхальном послании патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном в субботу.

Источник: Sputnik.by

Христос Воскресе! Этими жизнеутверждающими и исполненными огромной духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим и светозарным праздником Святой Пасхи.

отмечается в поздравлении

Патриарх напомнил, что Христово Воскресение уничтожило самых страшных врагов человечества — грех и смерть.

По его словам, люди обрели возможность силой божьей благодати бороться со злом, побеждая его через покаяние, молитву и причастие.

Теперь, отметил Кирилл, каждому стремящемуся к спасению верующему дарована возможность взять верх над грехом и стать возлюбленным чадом Бога.

Пасху в текущем году православные и католики встречают в один день — 20 апреля. В первую неделю после Пасхи в храмах каждый день будут проходить праздничные богослужения.