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Современные остановки с видеонаблюдением устанавливают в Хабаровске

Павильоны появятся в городе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске начались работы по замене старых автобусных остановок. Местные жители заметят первые перемены уже в ближайшие дни. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Первый остановочный модуль установлен на «Главпочтамте». С понедельника его подключат к электричеству и системе видеонаблюдения. Также будет выполнено остекление.

«По поручению губернатора региона Дмитрия Демешина администрация совместно с бизнесом установят современные модульные павильоны», — рассказал Сергей Кравчук.

Новые павильоны появятся на остановках «Театр Драмы», «Площадь имени Ленина», «Комсомольская площадь», «Краевая научная библиотека», «Клинико-диагностический центр» и «Стрелка». До конца года планируется установить еще больше новых павильонов.