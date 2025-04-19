Современные остановки с видеонаблюдением устанавливают в Хабаровске

В Хабаровске начались работы по замене старых автобусных остановок. Местные жители заметят первые перемены уже в ближайшие дни. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Первый остановочный модуль установлен на «Главпочтамте». С понедельника его подключат к электричеству и системе видеонаблюдения. Также будет выполнено остекление.
«По поручению губернатора региона Дмитрия Демешина администрация совместно с бизнесом установят современные модульные павильоны», — рассказал Сергей Кравчук.
Новые павильоны появятся на остановках «Театр Драмы», «Площадь имени Ленина», «Комсомольская площадь», «Краевая научная библиотека», «Клинико-диагностический центр» и «Стрелка». До конца года планируется установить еще больше новых павильонов.