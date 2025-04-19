Омская аэромобильная группа МЧС доставила женщину из села Орехово в райбольницу

Аэромобильная группировка МЧС, которая дежурит в Усть-Ишимском районе Омской области, перевезла в ЦРБ одну из сельчанок. В Орехово женщину уложили на носилки и поместили в салон высокопроходимой машины. Из этой локации больную могли вывезти только при помощи спецтехники.
«По прибытии к месту сотрудники МЧС России помогли перенести женщину и в сопровождении фельдшера доставили в медицинское учреждение. С просьбой оказать содействие в транспортировке из села Орехово женщины, нуждающейся в помощи врачей, к специалистам аэромобильной группировки обратились работники Усть-Ишимской ЦРБ», — говорится в сообщении.
Задачу выполнили три спасателя. Дежурство представителей МЧС в проблемном районе по-прежнему продолжается из-за угрозы подтоплений.