Омская аэромобильная группа МЧС доставила женщину из села Орехово в райбольницу

Аэромобильная группировка МЧС, которая дежурит в Усть-Ишимском районе Омской области, перевезла в ЦРБ одну из сельчанок. В Орехово женщину уложили на носилки и поместили в салон высокопроходимой машины. Из этой локации больную могли вывезти только при помощи спецтехники.