Парад, концерт, салют: полная программа мероприятий ко Дню Победы в Калининграде

В Калининграде активные праздничные мероприятия, посвящённые 80-летнему юбилею Победы, начнутся уже с 4 мая. Куда можно сходить и что посмотреть, читайте в материале «Клопс».
4 мая на Северном вокзале стартует «Эшелон Победы». В 10:25 на платформу прибудет стилизованный военный эшелон, на котором будут представлены образцы техники тех лет, музейные экспозиции. Всё это будет сопровождаться с концертной программой с участием творческих коллективов.
6 мая на мемориале 1 200 гвардейцам в 15:00 состоится городской парад кадетских классов, юнармейских отрядов, военно-патриотических объединений.
7 мая в музее «Фридландские ворота» в 14:00 пройдёт квест, посвящённый 80-й годовщине Победы. Продолжается и общероссийская акция «Георгиевская ленточка».
Главным событием для Калининградской области и Калининграда в День Победы станет парад 9 мая. По предварительным данным, в нём примут участие порядка 3 тысяч человек и около 80 единиц военной техники.
В соответствии с планом подготовки к военному параду запланированы:
— совместные тренировки (репетиции) Парада Победы пройдут 2, 5 мая с 21:00 до 23:00;
— генеральная репетиция Парада Победы — 7 мая с 10:00 (резервный день — 8 мая с 10:00).
9 мая 2025 года начиная с 12:00, будут организованы возложения венков и цветов на братских могилах в Прибрежном, Чкаловске и микрорайоне Александра Космодемьянского.
Торжественные мероприятия «Салют, Победа» продолжатся на шести концертных площадках, расположенных в различных местах города: Парк Победы (
Музей Мирового океана соберёт всех желающих на акцию «Гудок Победы», которая начнётся в 12:00. С 14:00 до 18:00 можно будет увидеть военно-историческую реконструкцию эпизода штурма форта в честь 80-летия штурма Кёнигсберга в музее Форт № 5.
Музыкальный театр приглашает зрителей на Героическую балладу «Мы выживем», начало в 17:00. В завершении праздничного дня в парке Победы состоится в 22:00 артиллерийский салют.
На сегодня в Калининграде проживает 38 участников Великой Отечественной войны, в том числе — пятеро участников штурма Кёнигсберга. Всем им торжественно вручили юбилейные медали. В этом году 41 участник ВОВ стал почётным гражданином города.
Сейчас приводят в порядок все мемориальные объекты. На территории города расположено 49 подобных комплексов. Кроме того, в Калининграде завершены работы по праздничному оформлению зданий учреждений и организаций, общественного транспорта и остановок.
На сайте «Клопс» запущен видеопроект к 80-летию Победы.