Парад, концерт, салют: полная программа мероприятий ко Дню Победы в Калининграде

4 мая на Северном вокзале стартует «Эшелон Победы». В 10:25 на платформу прибудет стилизованный военный эшелон, на котором будут представлены образцы техники тех лет, музейные экспозиции. Всё это будет сопровождаться с концертной программой с участием творческих коллективов.