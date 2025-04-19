Особый противопожарный режим начал действовать на Среднем Урале с 19 апреля

«Приближается лето, теплых дней все больше, и мы приняли решение о введении особого противопожарного режима. Он стартует сегодня», — написал он в своем телеграм-канале, отметив, что введение особого противопожарного режима — важная, необходимая и традиционная мера, направленная на защиту от лесных пожаров. Денис Паслер призвал всех ответственно и с пониманием отнестись к ограничениям.