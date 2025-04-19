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Особый противопожарный режим начал действовать на Среднем Урале с 19 апреля

В Свердловской области с 19-го апреля введен особый противопожарный режим.

Источник: телеграм-канал

В регионе запрещено разводить костры, использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухую растительность.

Постановление о введении ограничений подписал врио губернатора Денис Паслер.

«Приближается лето, теплых дней все больше, и мы приняли решение о введении особого противопожарного режима. Он стартует сегодня», — написал он в своем телеграм-канале, отметив, что введение особого противопожарного режима — важная, необходимая и традиционная мера, направленная на защиту от лесных пожаров. Денис Паслер призвал всех ответственно и с пониманием отнестись к ограничениям.

В северных районах региона противопожарный режим будет введен с 26 апреля, когда туда дойдет тепло.

Ранее сообщалось, что более 1 миллиарда рублей направят на охрану свердловских лесов от пожаров.