Маршрут № 429 начнет работу по новой схеме 21 апреля

Напомним, что областной минтранс принял решение о сокращении маршрута № 429 для увеличения оборачиваемости пассажирского транспорта и сокращения интервала движения с 30 до 20 минут, а также снижения стоимость проезда со 108 до 79 рублей.
До онкодиспансера от автостанции «Аврора» можно доехать на маршрутах № 21 М и № 226, а до университетов — на маршрутах № 70 и № 35.
«Альтернативный вариант пригородных маршрутов — электропоезда. Из Новокуйбышевска в Самару ежедневно с 5:24 до 21:27 ходит 11 электричек. От железнодорожного вокзала до онкодиспансера можно проехать на маршруте № 50, до университетов — автобусами № 126С/Ю, № 56 и троллейбусом № 15», — говорится в сообщении минтранса.