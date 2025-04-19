Маршрут № 429 начнет работу по новой схеме 21 апреля

«Альтернативный вариант пригородных маршрутов — электропоезда. Из Новокуйбышевска в Самару ежедневно с 5:24 до 21:27 ходит 11 электричек. От железнодорожного вокзала до онкодиспансера можно проехать на маршруте № 50, до университетов — автобусами № 126С/Ю, № 56 и троллейбусом № 15», — говорится в сообщении минтранса.