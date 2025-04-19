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Маршрут № 429 начнет работу по новой схеме 21 апреля

С 21 апреля автобус № 429 «Самара — Новокуйбышевск» будет следовать до автостанции «Аврора» в Самаре.

Напомним, что областной минтранс принял решение о сокращении маршрута № 429 для увеличения оборачиваемости пассажирского транспорта и сокращения интервала движения с 30 до 20 минут, а также снижения стоимость проезда со 108 до 79 рублей.

До онкодиспансера от автостанции «Аврора» можно доехать на маршрутах № 21 М и № 226, а до университетов — на маршрутах № 70 и № 35.

«Альтернативный вариант пригородных маршрутов — электропоезда. Из Новокуйбышевска в Самару ежедневно с 5:24 до 21:27 ходит 11 электричек. От железнодорожного вокзала до онкодиспансера можно проехать на маршруте № 50, до университетов — автобусами № 126С/Ю, № 56 и троллейбусом № 15», — говорится в сообщении минтранса.