Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием

Патриарх Кирилл обратился к верующим и заявил, что Воскресение Христово — крепкое основание веры и надежды. «В нем преображение и обновление каждого человека, свет вечной жизни и источник непреходящей радости», — добавил он. Патриарх Кирилл также процитировал святителя Николая Сербского, который писал, что «победа Христова есть единственная победа, коей могут радоваться все человеческие существа от первозданного и до последнего».