Только в одном районе Беларуси нет ограничений на походы в лес

В Хойникском районе объявлен IV класс пожарной опасности — это означает, что там запрещено посещать все лесные угодья.
Все остальные районы страны на карте ведомства обозначены желтым цветом, то есть в них объявлен III класс пожарной опасности. В леса там ходить можно, но есть ряд ограничений.
Запрещен въезд транспортных средств, нельзя разжигать костры и в целом использовать открытый огонь, проводить массовые мероприятия. Кроме того, пока там не позволяется заниматься работами, не связанными с ведением лесного хозяйства.
Если нарушить эти запреты, может наступить ответственность по ст. 16.21 КоАП, максимальный штраф, который предусмотрен по ней, — 12 базовых величин (504 рубля). Когда нарушение стало причиной серьезного пожара, была уничтожена или повреждена часть леса, штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).