Только в одном районе Беларуси нет ограничений на походы в лес

Если нарушить эти запреты, может наступить ответственность по ст. 16.21 КоАП, максимальный штраф, который предусмотрен по ней, — 12 базовых величин (504 рубля). Когда нарушение стало причиной серьезного пожара, была уничтожена или повреждена часть леса, штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).