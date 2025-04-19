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Только в одном районе Беларуси нет ограничений на походы в лес

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Посещение лесов не ограничено только в Лунинецком районе, следует из данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Источник: Sputnik.by

В Хойникском районе объявлен IV класс пожарной опасности — это означает, что там запрещено посещать все лесные угодья.

Все остальные районы страны на карте ведомства обозначены желтым цветом, то есть в них объявлен III класс пожарной опасности. В леса там ходить можно, но есть ряд ограничений.

Запрещен въезд транспортных средств, нельзя разжигать костры и в целом использовать открытый огонь, проводить массовые мероприятия. Кроме того, пока там не позволяется заниматься работами, не связанными с ведением лесного хозяйства.

Если нарушить эти запреты, может наступить ответственность по ст. 16.21 КоАП, максимальный штраф, который предусмотрен по ней, — 12 базовых величин (504 рубля). Когда нарушение стало причиной серьезного пожара, была уничтожена или повреждена часть леса, штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).