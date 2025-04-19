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Ирина Влах и ее коллеги раскрывают особый пасхальный рецепт — запечённый ягнёнок: «Настоящий пир»

Пахнет волшебно, вкус — настоящий праздник!

Источник: Комсомольская правда

Ирина Влах и ее коллеги из Республиканской партии «Inima Moldovei» поделились идеальным рецептом пасхального блюда, которую они приготовили вместе.

"Запечённый ягнёнок — пасхальное блюдо с древней традицией. Рецепт от INIMA MOLDOVEI:

Ингредиенты:

— мясо ягнёнка.

— лук, морковь.

— соль, перец, травы (по вкусу).

— 150 гр красного вина.

Приготовление:

1. Нарубленное мясо обжарить на сковороде до красной корочки;

2. Нарезанные лук и морковь выложить на дно чугуна, сверху выложить мясо. Посолить, поперчить и залить 150 г воды + 150 г красного вина.

3. Запекать в разогретой печи около 2 часов;

4. В конце — немного приоткрыть крышку, чтобы подрумянилось.

Пахнет волшебно, вкус — настоящий праздник! «, — написал лидер Республиканской партии “Inima Moldovei”.