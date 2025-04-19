Ирина Влах и ее коллеги раскрывают особый пасхальный рецепт — запечённый ягнёнок: «Настоящий пир»

Ирина Влах и ее коллеги из Республиканской партии «Inima Moldovei» поделились идеальным рецептом пасхального блюда, которую они приготовили вместе.
"Запечённый ягнёнок — пасхальное блюдо с древней традицией. Рецепт от INIMA MOLDOVEI:
Ингредиенты:
— мясо ягнёнка.
— лук, морковь.
— соль, перец, травы (по вкусу).
— 150 гр красного вина.
Приготовление:
1. Нарубленное мясо обжарить на сковороде до красной корочки;
2. Нарезанные лук и морковь выложить на дно чугуна, сверху выложить мясо. Посолить, поперчить и залить 150 г воды + 150 г красного вина.
3. Запекать в разогретой печи около 2 часов;
4. В конце — немного приоткрыть крышку, чтобы подрумянилось.
Пахнет волшебно, вкус — настоящий праздник! «, — написал лидер Республиканской партии “Inima Moldovei”.