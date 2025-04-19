В Иркутске арестовали мужчину, выстрелившего в сына из пневматики

В дежурную часть полиции поступило сообщение от врачей, которые во время осмотра обнаружили в области груди у 11-летнего мальчика металлический шарик от пневматического пистолета. По данным прокуратуры, мальчик проживает в СНТ «Колобок» Иркутского района. Травму он получил в январе, когда во время ссоры родителей отец выстрелил в ребенка из пневматического оружия. Сотрудниками полиции установлено, что 37-летний, ранее судимый мужчина на протяжении долгого времени, будучи пьяным, систематически наносил ребенку побои.