МЧС: подтопленных жилых домов в Красноярском крае сегодня нет

В результате интенсивного снеготаяния произошло резкое поднятие воды в реках, в связи с чем в населенном пункте Большой Кемчуг Козульского района подтоплено 7 приусадебных и дачных участков; в Тюхтетском районе перелив на участке автодороги регионального значения «Тюхтет — Поварёнкино» протяженностью 350 м.