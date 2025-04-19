МЧС: подтопленных жилых домов в Красноярском крае сегодня нет

В МЧС по Красноярскому краю сообщили о гидрологической обстановке в регионе по состоянию на 19 апреля.
Кромка льда на реке Енисей в нижнем бьефе Красноярской ГЭС находится на расстоянии 25 км выше деревни Назимово.
В результате интенсивного снеготаяния произошло резкое поднятие воды в реках, в связи с чем в населенном пункте Большой Кемчуг Козульского района подтоплено 7 приусадебных и дачных участков; в Тюхтетском районе перелив на участке автодороги регионального значения «Тюхтет — Поварёнкино» протяженностью 350 м.
Подтопленных жилых домов нет. Такая ситуация была утром.
А в 13.42, по данным МЧС, в Козульском районе вода ушла со всех приусадебных и дачных участков.