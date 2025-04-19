В Перми начался городской фотоконкурс «Времена года»

Участникам конкурса «Времена года» предлагается запечатлеть атмосферу сезонов и преображение природы. Конкурс продлится до 15 ноября.
Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться и размещать свои фотоработы в альбоме в группе ВКонтакте «Пермское орнитологическое сообщество».
Кроме того, свои фото можно разместить на личных страницах в соцсети Вконтакте с хештегами: #пермьзеленая, #зеленоекольцоперми, #орнитофест, #горзеленстрой, #сопр_пермь, #временагода_пермь. В комментариях нужно указать ФИО автора и возраст, название фотографии, предполагаемую номинацию, место фотосъемки и дату, когда сделано фото.
Участники делятся на три возрастные категории: 6−9 лет, 10−18 лет, от 18 лет и старше. Сроки приема работ: «Весна»: 15 апреля — 31 мая, «Лето»: 1 июня — 31 августа, «Осень»: 1 сентября — 15 ноября. В каждом этапе определят лучшие работы по номинациям: «Лучший фенолог-наблюдатель», «Лучший фотодокументалист», «Тайны леса», «Удачный кадр», «Редкий кадр», «Зеленое кольцо».
Авторы, чьи фотографии сделаны на особо охраняемой природной территории Перми, включенной в «Зеленое кольцо», получат дополнительные баллы.