В Перми начался городской фотоконкурс «Времена года»

Кроме того, свои фото можно разместить на личных страницах в соцсети Вконтакте с хештегами: #пермьзеленая, #зеленоекольцоперми, #орнитофест, #горзеленстрой, #сопр_пермь, #временагода_пермь. В комментариях нужно указать ФИО автора и возраст, название фотографии, предполагаемую номинацию, место фотосъемки и дату, когда сделано фото.