Бизнес-центр криминального авторитета требуют закрыть в Приморье

Семиэтажный бизнес-центр «Фрегат» расположен на Светланской в районе остановки «Цирк». Недавно прокуратура подала иск в суд с требованием запретить эксплуатацию здания до устранения множества нарушений. К слову, центр принадлежит известным бизнесменам братьям Сысоевым, а также арестованному криминальному авторитету Александру Ясину. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В здании нашли множество нарушений пожарной безопасности. При этом помещения там арендует как минимум 17 организаций, среди которых банки, транспортные компании, агентства недвижимости и другие.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что Александр Ясин подозревается в том, что на протяжении всего времени входил в состав банды «Трифоновские», а в 2004 году возглавил ее. Он также стал объектом внимания прокуратуры как нерадивый бизнесмен. Ленинский суд Владивостока признал, что ТЦ «Гранд» и ТЦ «Союз» на популярном в городе рынке на «Спортивке» — самовольные постройки.