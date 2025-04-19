Бизнес-центр криминального авторитета требуют закрыть в Приморье

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что Александр Ясин подозревается в том, что на протяжении всего времени входил в состав банды «Трифоновские», а в 2004 году возглавил ее. Он также стал объектом внимания прокуратуры как нерадивый бизнесмен. Ленинский суд Владивостока признал, что ТЦ «Гранд» и ТЦ «Союз» на популярном в городе рынке на «Спортивке» — самовольные постройки.