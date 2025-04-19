Омичи массово теряют деньги на популярных схемах мошенничества

В субботу, 19 апреля 2025 года, в прокуратуре Омской области огласили статистику по мобильному мошенничеству с начала года. Заявляется, что за указанный период правоохранительные органы зарегистрировали 1423 хищения, совершенных с использованием IT-технологий (1 954).