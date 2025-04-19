Омичи массово теряют деньги на популярных схемах мошенничества

В субботу, 19 апреля 2025 года, в прокуратуре Омской области огласили статистику по мобильному мошенничеству с начала года. Заявляется, что за указанный период правоохранительные органы зарегистрировали 1423 хищения, совершенных с использованием IT-технологий (1 954).
Установленный по уголовным делам ущерб превысил 420 млн рублей (490 млн рублей). Как заявляют в облпрокуратуре, «люди продолжают верить в существование “безопасного счета”».
«Так, 16 апреля 2025 года в один из отделов полиции города обратился 65-летний мужчина, который рассказал сотрудникам полиции, что в начале апреля в мессенджере с ним связался сотрудник “Росфинмониторинга”.
Собеседник убедил потерпевшего в попытке мошенников похитить его сбережения в целях поддержки терроризма и порекомендовал перевести деньги для их сохранения на «безопасный счет», — сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
Отмечается, что, находясь под влиянием незнакомца, омич перевел на указанный им счет 1,1 млн рублей.
Омские правоохранители напоминают, что сотрудники банков, Росфинмониторинга и правоохранительных органов не звонят и не пишут сообщения в мессенджерах; «безопасного счета» не существует, его придумали мошенники для обмана.
При звонке и просьбе перевести сбережения на «безопасный счет» омичей просят прервать разговор или прекратить переписку, а также проинформировать о случившемся правоохранительные органы.