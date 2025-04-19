Противоклещевую обработку начали в Иркутске

Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
В настоящее время работы проведены на 20 территориях. Всего обработают 43 пространства. 19 из них будут обрабатывать дважды по рекомендации Роспотребнадзора — это кладбища и иные места массового пребывания граждан.
Работы ведут 14 специалистов. Перед началом обработки на территории размещают таблички. После окончания обработки находиться на территории нежелательно.
Работы будут приняты только после получения результатов энтомологического контроля качества.