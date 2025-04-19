Эксперт объяснила, какие привилегии на жилье имеют молодые семьи в Беларуси

Создавшие семью молодые люди, а также молодые специалисты имеют ряд привилегий при постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, рассказала агентству «Минск-Новости» начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич.
Она отметила, что в Минске введены ограничения на постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для этого должен быть десятилетний ценз регистрации.
«Для молодых специалистов, которые распределены в столицу на работу, он не применяется. То есть человек экономит десять лет», — сказала Лукашевич.
Еще она обратила внимание на то, что молодые семьи, где супруги впервые вступили в брак и не имеют собственной недвижимости, становятся на очередь независимо от размера жилой и общей площади по месту регистрации.
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