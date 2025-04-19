Самолеты не смогли вовремя вылететь в Иркутск и Братск 19 апреля

19 апреля пассажиры рейса 6443 авиакомпании «S7», не смогли вовремя отправиться из Иркутска в Братск. Время вылета перенесли на 17:00 того же дня. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Подобная проблема сложилась в аэропорту «Байкал» города Улан-Удэ. Там задержан вылет рейса 6430 авиакомпании «S7», следующего по маршруту «Улан-Удэ -Иркутск».
В связи со сложившейся ситуацией Байкало-Ангарский и Бурятский транспортные прокуроры проследят за соблюдением прав пассажиров в связи с задержками рейсов.
Напомним, 16 апреля в больницу под Иркутском обратилась мать с 11-летним сыном. Ребенок жаловался на боли, после чего ему сделали рентген. На снимке врачи увидели металлический шарик от пневматического пистолета, который застрял в груди!