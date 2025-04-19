В Перми мужчина разделся догола в кабинке колеса обозрения в парке Горького

Мужчина разделся догола в кабинке колеса обозрения в парке Горького в Перми, сообщают очевидцы.
Информацию об инциденте появилась в нескольких городских телеграм-каналах 19 апреля. Люди, ставшие свидетелями случившегося, утверждают, что мужчина оголился при детях — они ехали в другой кабинке и видели всё происходящее. Пермяки говорят, что мужчина был с девушкой и они устроили фотосессию.
На видео, которое сняли очевидцы и опубликовали телеграм-каналы, видно голого мужчину — он стоит в кабинке колеса обозрения, а его спутница сидит на лавочке, наведя на него камеру телефона. Она машет ему рукой, призывая повернуться. Девушка при этом одета. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, мужчина видит, что его снимают отдыхающие из другой кабинки аттракциона — он смотрит в кадр и улыбается.
Пермяков возмутило поведение мужчины.
«Сегодня встретили парочку… При детях… Фотосессии голышом. На колесе обозрения. Пусть страна знает своих “героев”», — написала одна из свидетельниц случившегося в соцсетях.
Сайт perm.aif.ru уточняет информацию в полиции.