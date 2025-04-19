В Перми мужчина разделся догола в кабинке колеса обозрения в парке Горького

На видео, которое сняли очевидцы и опубликовали телеграм-каналы, видно голого мужчину — он стоит в кабинке колеса обозрения, а его спутница сидит на лавочке, наведя на него камеру телефона. Она машет ему рукой, призывая повернуться. Девушка при этом одета. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, мужчина видит, что его снимают отдыхающие из другой кабинки аттракциона — он смотрит в кадр и улыбается.