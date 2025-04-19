В МВД опровергли сообщения о заселении иностранцев в общежитие под Пермью

— По данному адресу проживают граждане России, работающие на одном из предприятий города. Призываем представителей СМИ, администраторов телеграм-каналов и блогеров при подготовке информационных сообщений опираться на официальные источники и не допускать распространения недостоверных материалов, — сообщили в ведомстве.