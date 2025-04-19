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В МВД опровергли сообщения о заселении иностранцев в общежитие под Пермью

И призвали не допускать распространение дезинформации.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в соцсетях стали расходиться сообщения от взволнованных жителей Прикамья о том, что в общежитие в селе Култаево-1 по улице Вербная массово заселяют иностранцев.

В пресс-службе краевого главка МВД сообщили, что данная информация не соответствует действительности.

— По данному адресу проживают граждане России, работающие на одном из предприятий города. Призываем представителей СМИ, администраторов телеграм-каналов и блогеров при подготовке информационных сообщений опираться на официальные источники и не допускать распространения недостоверных материалов, — сообщили в ведомстве.