В МВД опровергли сообщения о заселении иностранцев в общежитие под Пермью

Накануне в соцсетях стали расходиться сообщения от взволнованных жителей Прикамья о том, что в общежитие в селе Култаево-1 по улице Вербная массово заселяют иностранцев.
В пресс-службе краевого главка МВД сообщили, что данная информация не соответствует действительности.
— По данному адресу проживают граждане России, работающие на одном из предприятий города. Призываем представителей СМИ, администраторов телеграм-каналов и блогеров при подготовке информационных сообщений опираться на официальные источники и не допускать распространения недостоверных материалов, — сообщили в ведомстве.