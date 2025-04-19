Разработаны куличи для космонавтов со сроком годности 3 месяца

«Длительный срок хранения мини-кексов обеспечивается за счет использования специальных технологических приемов, тепловой обработки и особой упаковки изделий. Никаких консервантов не добавляется. Такие изделия, конечно, не входят в основной рацион питания космонавтов, но при желании наши космонавты могут встретить праздник Светлой Пасхи с соблюдением всех традиций, включая пасхальную выпечку. Мы готовы производить мини-кексы во запросу в нужном количестве», — заявила ученый секретарь НИИХП Ольга Тюрина, чьи слова приводятся в сообщении.