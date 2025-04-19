Разработаны куличи для космонавтов со сроком годности 3 месяца

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российские ученые разработали для космонавтов куличи, которые можно поставлять на Международную космическую станцию по запросу. Мучные изделия отличаются небольшим весом и размером, а их срок годности составляет три месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности (НИИХП).
«Длительный срок хранения мини-кексов обеспечивается за счет использования специальных технологических приемов, тепловой обработки и особой упаковки изделий. Никаких консервантов не добавляется. Такие изделия, конечно, не входят в основной рацион питания космонавтов, но при желании наши космонавты могут встретить праздник Светлой Пасхи с соблюдением всех традиций, включая пасхальную выпечку. Мы готовы производить мини-кексы во запросу в нужном количестве», — заявила ученый секретарь НИИХП Ольга Тюрина, чьи слова приводятся в сообщении.
Куличи поставят на МКС по индивидуальным заказам, уточнил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии (НИИПП и СПТ) Андрей Ведерников. Срок годности «космических» куличей — три месяца. Разработка прошла все необходимые испытания.
НИИ хлебопекарной промышленности — единственный производитель хлебобулочных изделий для космонавтов, регулярно поставляющий разные виды хлеба в виде мини-буханок на МКС. По запросу космонавтов ученые и технологи института разрабатывают и другие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия. Например, в постоянный рацион космонавтов входит медовая коврижка.
В список изделий для дополнительных поставок космонавтам включили также кексы «Столичный» и «Весенний», основой для рецептуры которых послужила знакомая пасхальная выпечка, представленная на прилавках магазинов. Отличаются они от обычных кексов и куличей размерами и полным отсутствием консервантов.
Вес одного мини-кекса для космонавтов составляет всего 40 г. Также, как и космический хлеб, они делаются небольшими, чтобы избежать крошек при нарезании или откусывании. Поставляются в индивидуальной упаковке по две штуки.