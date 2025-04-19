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Пасхальное богослужение в главном соборе Кишинева можно будет посмотреть в прямом эфире: Для удобства верующих на улицу будут вынесены и динамики

Трансляция начнётся 19 апреля в 19:30 и продлится до 3:00 воскресенья.

Источник: Комсомольская правда

Пасхальное богослужение можно будет посмотреть в прямом эфире.

Прихожане, которые в пасхальную ночь не смогут прийти на службу в Кафедральный собор Рождества Христова в Кишинёве, смогут посмотреть в Интернете прямую трансляцию богослужения.

Трансляция принесения Благодатного огня и Пасхальной литургии начнётся 19 апреля в 19:30 и продлится до 3:00 воскресенья.

Службу также будут транслировать на экранах, расположенных на площади перед Кафедральным собором, пишет ipn.md.

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