Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 20 апреля

Нельзя ругаться и ссориться — это отпугнет удачу и может привести к долгим конфликтам. Не стоит лениться — день благоприятен для труда, а бездействие может притянуть бедность. Не рекомендуется игнорировать воду — если увидели ручей, нужно хотя бы умыться, иначе можно упустить здоровье. Нельзя оставлять скот без присмотра — считалось, что в этот день нечистая сила может навредить животным. Нежелательно начинать новые дела без подготовки — день хорош для продолжения начатого, но не для старта рискованных предприятий.