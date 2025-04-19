Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 20 апреля

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
20 апреля в народном календаре носит название Акулинин день (или Акулина, Акулина-заиграй овражки). Этот день связан с памятью святой мученицы Акилины, жившей в III веке.
На Руси 20 апреля считалось важным рубежом между зимой и весной.
Примета: Если к этому дню снег уже сошел, значит, весна окончательно вступила в свои права. Традиция: Считалось, что с Акулины начинается настоящее весеннее тепло, а земля окончательно пробуждается. Поверье: В этот день особенно почитали ручьи и талые воды, верили, что они обладают особой силой.
День также называли «Заиграй овражки», потому что талые воды активно размывали землю, создавая новые промоины и овраги.
Что делали на Руси в этот день?
20 апреля крестьяне начинали активную подготовку к посевной, наблюдали за природой и проводили обряды для будущего урожая.
Работа в поле: Проверяли, достаточно ли прогрелась земля, начинали первые полевые работы. Осмотр озимых: Если снег уже сошел, смотрели, как перезимовали озимые культуры. Забота о скоте: Выгоняли животных на первые выпасы, но следили, чтобы они не простудились. Очищение дома: Проветривали избы, выносили мусор, сжигали старый хворост — символически избавлялись от всего ненужного. Сбор талой воды: Ее использовали для умывания, считая, что она придает здоровье и красоту.
Чего не стоит делать в этот день, 20 апреля?
С Акулининым днем связано несколько запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь неприятности.
Нельзя ругаться и ссориться — это отпугнет удачу и может привести к долгим конфликтам. Не стоит лениться — день благоприятен для труда, а бездействие может притянуть бедность. Не рекомендуется игнорировать воду — если увидели ручей, нужно хотя бы умыться, иначе можно упустить здоровье. Нельзя оставлять скот без присмотра — считалось, что в этот день нечистая сила может навредить животным. Нежелательно начинать новые дела без подготовки — день хорош для продолжения начатого, но не для старта рискованных предприятий.
Приметы погоды на 20 апреля.
Народные наблюдения за природой в этот день помогали предсказать будущую погоду и урожай.
Если солнце яркое и греет сильно — лето будет жарким и сухим. Дождь на Акулину — к богатому урожаю грибов и ягод. Если овраги «играют» (бурлят водой) — год будет урожайным. Утренний туман — к скорому потеплению. Если грачи активно строят гнезда — весна будет дружной и теплой. Холодный ветер — к затяжным холодам в начале мая.
20 апреля православные христиане празднуют Пасху — главный праздник в церковном календаре, символизирующий Воскресение Христа. В этот день верующие посещают богослужения, освящают куличи и яйца, поздравляют друг друга словами «Христос воскресе!».
Ранее мы рассказывали о традициях, приметах и запретах на Пасху. Например, нельзя ссориться, заниматься тяжелой работой или выбрасывать освященную пищу. А такие приметы, как солнечная погода, сулили хороший урожай.
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