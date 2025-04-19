На прилавках омских магазинов может появиться молочка от «компании-призрака»

В Дагестане выявили продажу сыров, произведенных по непроверенным адресам. По месту официальной регистрации компании «Кизлярские сыры» не оказалось. Молочная продукция от этого поставщика может появиться в Омске, об этом предупредили в Роспотребнадзоре.