Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На прилавках омских магазинов может появиться молочка от «компании-призрака»

Возможен завоз фальсификата из Дагестана.

В Дагестане выявили продажу сыров, произведенных по непроверенным адресам. По месту официальной регистрации компании «Кизлярские сыры» не оказалось. Молочная продукция от этого поставщика может появиться в Омске, об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

«Факт выдачи предприятию протокола лабораторных исследований, послужившего основанием для получения декларации о соответствии на официальном сайте Росаккредитации, не соответствует действительности», — рассказали 19 апреля в пресс-службе ведомства.

Молочка от так называемого «предприятия-призрака» может быть очень опасна. На сегодняшний день неизвестно, в каких условиях ее производят.

Ранее «КП Омск» рассказала, что аферисты обманули студента местного вуза, раскрутив его на многотысячные кредиты.