На прилавках омских магазинов может появиться молочка от «компании-призрака»

В Дагестане выявили продажу сыров, произведенных по непроверенным адресам. По месту официальной регистрации компании «Кизлярские сыры» не оказалось. Молочная продукция от этого поставщика может появиться в Омске, об этом предупредили в Роспотребнадзоре.
«Факт выдачи предприятию протокола лабораторных исследований, послужившего основанием для получения декларации о соответствии на официальном сайте Росаккредитации, не соответствует действительности», — рассказали 19 апреля в пресс-службе ведомства.
Молочка от так называемого «предприятия-призрака» может быть очень опасна. На сегодняшний день неизвестно, в каких условиях ее производят.
Ранее «КП Омск» рассказала, что аферисты обманули студента местного вуза, раскрутив его на многотысячные кредиты.