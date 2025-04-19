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Певца Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов

Росфинмониторинг: певец Шарлот исключен из списка террористов и экстремистов.

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Осужденный за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих певец Эдуард Шарлот исключен из списка террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (исключенные)… Физические лица… Шарлот Эдуард Валерьевич, 07.02.1998 г. р., г. Самара», — говорится в перечне.

Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.

Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню «День Победы» композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.

Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима.