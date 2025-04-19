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Минпросвещения согласует единое расписание уроков в школах

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ работает с Роспотребнадзором по согласованию единого расписания уроков в школах, оно должно будет учитывать биоритмы учащихся и привести к равномерному распределению учебной нагрузки в течение недели. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Источник: РИА "Новости"

Ранее заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с ТАСС выразил мнение, что расписание в школах необходимо составлять так, чтобы учитывались биоритмы ребенка, его моральное и психологическое состояние.

«Что касается единого расписания, в настоящий момент оно разработано для каждого варианта федерального учебного плана всех уровней общего образования. Работаем с Роспотребнадзором по его согласованию. Ключевая задача единого расписания — соответствие СанПиН, минимизация перегрузки, учет биоритмов учащихся, равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели», — говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве пояснили, что школы смогут адаптировать расписание под свои условия, но в рамках единых федеральных требований. «Внедрение единого расписания — это важный шаг к здоровью, успешному обучению и гармоничному развитию наших детей», — заключили в Минпросвещения.