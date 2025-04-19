Минпросвещения согласует единое расписание уроков в школах

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ работает с Роспотребнадзором по согласованию единого расписания уроков в школах, оно должно будет учитывать биоритмы учащихся и привести к равномерному распределению учебной нагрузки в течение недели. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.