Минпросвещения согласует единое расписание уроков в школах

Ранее заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с ТАСС выразил мнение, что расписание в школах необходимо составлять так, чтобы учитывались биоритмы ребенка, его моральное и психологическое состояние.
«Что касается единого расписания, в настоящий момент оно разработано для каждого варианта федерального учебного плана всех уровней общего образования. Работаем с Роспотребнадзором по его согласованию. Ключевая задача единого расписания — соответствие СанПиН, минимизация перегрузки, учет биоритмов учащихся, равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели», — говорится в сообщении пресс-службы.
В министерстве пояснили, что школы смогут адаптировать расписание под свои условия, но в рамках единых федеральных требований. «Внедрение единого расписания — это важный шаг к здоровью, успешному обучению и гармоничному развитию наших детей», — заключили в Минпросвещения.