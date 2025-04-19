Минпросвещения раскрыло детали о едином расписании в школах

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Школы получат возможность адаптировать единое расписание уроков, сообщили РИА Новости в Минпросвещения.
«Школы смогут адаптировать расписание под свои условия, но в рамках единых федеральных требований. Внедрение единого расписания — это важный шаг к здоровью, успешному обучению и гармоничному развитию наших детей», — заявили в ведомстве.
Ключевая задача введения единого расписания уроков — минимизация перегрузки и равномерное распределение учебы, пояснили в ведомстве.
По словам заместителя директора Института содержания и методов обучения (ИСМО) Людмилы Лагуновой, инициатива также поможет школьникам легко переходить из одной школы в другую, если такая необходимость есть.
«Это минимизирует случаи, когда перейдя из одной школы в другую, переехав в другой регион, ребенок сталкивается с тем, что у него “выпал”, например, целый раздел по биологии (вариантов программ по биологии не так давно было больше 15)», — отметила она.
Предполагается, что штатные расписания в образовательных организациях позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог.