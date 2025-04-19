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Минпросвещения назвало главную задачу введения единого расписания уроков

Минпросвещения: главной задачей единого расписания станет минимизация перегрузки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ключевая задача введения единого расписания уроков в школах РФ заключается в минимизации перегрузки и равномерном распределении учебы, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.

Ранее глава министерства Сергей Кравцов заявил агентству, что в образовательных учреждениях страны введут единое расписание уроков, работа над данной инициативой уже завершается.

«Ключевая задача единого расписания — соответствие СанПиН, минимизация перегрузки, учёт биоритмов учащихся, равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели», — говорится в сообщении.