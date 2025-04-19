Как в пасхальную ночь будет ходить общественный транспорт в Симферополе

Отмечается, что до 02:00 на маршрутах будет по два троллейбуса № 4, № 5, № 7, № 10 и № 15. По два автобуса с номерами маршрутов 3, 4, 6, 7, 14 (до пл. Советской), 30, 50, 55, 67, 78, и 98 в пасхальную ночь будут перевозить пассажиров с 00:00 до 06:00.