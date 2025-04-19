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Самарский университет получит 20 млн рублей на студенческое конструкторское бюро

Самарский университет имени академика С.

Самарский университет имени академика С. П. Королёва получит 20 млн рублей на то, чтобы создать конструкторского бюро «ДвижОК» для студентов В нём будут разрабатывать инновационные двигатели, в том числе для БПЛА. Процесс проектирования будет включать в себя использование искусственного интеллекта, а также испытания опытных образцов двигателей.

Cтуденты смогут применить свои знания, работая над такими проектами, как создание летающих лабораторий для испытания поршневых двигателей и разработка новых видов топлива для газотурбинных двигателей.