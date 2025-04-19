Самарский университет получит 20 млн рублей на студенческое конструкторское бюро

Самарский университет имени академика С. П. Королёва получит 20 млн рублей на то, чтобы создать конструкторского бюро «ДвижОК» для студентов В нём будут разрабатывать инновационные двигатели, в том числе для БПЛА. Процесс проектирования будет включать в себя использование искусственного интеллекта, а также испытания опытных образцов двигателей.